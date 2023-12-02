Ротенберг молчал 12 секунд, прежде чем ответить на вопрос о том, что он говорил в раздевалке

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг молчал 12 секунд, прежде чем ответить на вопрос.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Насколько сегодня было сложно настроить ребят на матч с «Витязем»? Мы настраиваемся на каждый матч, на каждую смену. Здесь же не роботы играют, а люди. Эмоциональный фон очень важен. И сегодня мы вытащили эмоции. Настраиваемся на каждый матч.

Что сказал игрокам в раздевалке? Если я буду рассказывать, что говорю в раздевалке игрокам, будет неинтересно. Следующий соперник тогда будет знать больше о нас больше, чем мы сами о себе. Зачем? У нас все впереди, все только начинается. Главное – победа», – сказал Ротенберг.

После этого журналист спросил, может ли тренер СКА сказать хотя бы 5%. Ротенберг молчал в течение 12 секунд, после чего ответил: «В день хоккея мы не имели права проигрывать».

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5 комментариев
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не успел придумать. Ничего в другой раз получится
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он ни как ни через кого интересно не является родственником зеленского, такой же комик)))
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В день хоккея мы не имели права проигрывать, а Витязь имел право проиграть , поэтому его нагнули удалениями.
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