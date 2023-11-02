Николай Голдобин – звезда «Спартака», с большим отрывом возглавляет гонку бомбардиров КХЛ. У него 39 (20+19) очков в 25 матчах – больше, чем за всю (!) прошлую регулярку, и столько же, сколько в позапрошлой.

Ближайший преследователь Голдобина – московский динамовец Джордан Уил (31 очко). В топ-6 лиги – Павел Порядин и Иван Морозов, партнеры Николая по ударной тройке «Спартака». Форварды перебрались в Москву летом, объединились в звено на предсезонных матчах, сразу дали результат и в полном составе отправятся на декабрьский Матч звезд.

Центрфорвард Морозов отвечает за разрушение и снабжает передачами энергичных крайних (19 ассистов). Порядин и Голдобин в большей степени заточены на завершение, но именно Николай – системообразующий игрок этого сочетания.

Голдобин в 17 лет уехал в Канаду – блистал в фармах, но в НХЛ не сложилось

Голдобин воспитывался в хоккейной школе «Белые медведи», в МХЛ дебютировал за «Русских витязей». Незадолго до совершеннолетия Николай принял приглашение от «Сарнии» из хоккейной лиги Онтарио. Голдобин сразу вышел на лидирующие позиции: в первом сезоне набрал 68 очков в 68 играх, а в следующем добрался до отметки 94 очка.

С драфта НХЛ Голдобин ушел 27-м – права на форварда закрепил «Сан-Хосе». Интересно, что «Бостон» потратил 25-й пик на Давида Пастрняка, а 26-й номер достался Никите Щербаку – он не закрепился ни в НХЛ, ни в КХЛ, а сейчас выступает в чемпионате Франции.

Когда Голдобину было 19, «Шаркс» отправили его в ХИФК из чемпионата Финляндии. Это был первый опыт Николая во взрослой профессиональной команде. Нападающий справился (27 очков в 46 матчах) и через полгода вернулся в Северную Америку.

За фарм «Сан-Хосе» в АХЛ Голдобин провел чуть более ста игр и набрал 85 очков, но в главной команде холодно относились к его достижениям. За два года Николай только 11 раз появлялся в НХЛ. Чаще всего форвард получал от 7 до 11 минут – слишком мало, чтобы адаптироваться к сильнейшей лиге и проявить себя.

На дедлайне-2017 Голдобина обменяли в «Ванкувер». От драфта до трейда прошло меньше трех лет. Смена обстановки подействовала на нападающего благотворно. В первой же игре после сделки он забил гол, причем победный – в ворота «Кингз» и Бена Бишопа (4:3).

Следующий сезон Голдобин провел в статусе игрока НХЛ. «Ванкувер» дал место в основе, хотя Николай не всегда выходил надолго. В итоге он набрал 27 (7+20) очков в 63 матчах, но был слишком нестабилен: за октябрь-2018 – 3 очка, за ноябрь – 12, за последние 23 матча – 4.

Этого Голдобину не простили. В сезоне-2019/20 его лишь однажды включили в заявку «Кэнакс». И никакие успехи в АХЛ (за «Ютику» форвард выбил полсотни очков за 51 матч) не заставили «Ванкувер» поменять отношение к Николаю.

Эффективность Голдобина во многом определял Элиас Петтерссон. Когда нападающие работали в связке, у Николая были моменты, но стоило ему оказаться в компании других партнеров – и результаты шли по нисходящей.

Клуб искал варианты для обмена – тщетно. Тогда игрок вернулся в Россию. Оказалось, что переговорную неудачу он воспринял остро: «За все эти годы я понял, что генеральным менеджерам и тренерам верить нельзя. Они обещают одно, а делают другое. Когда меня спустили в фарм, генеральный сказал, что будет стараться всеми силами обменять меня, потому что, по его мнению, я игрок НХЛ. Но ничего подобного не произошло».

Главная проблема Голдобина – нестабильность. В этом его упрекали и ЦСКА, и «Магнитка»

В КХЛ с Голдобиным договорился ЦСКА. Летом 2020-го он заключил двухлетний контракт, но сыграл за армейцев только 21 матч. К декабрю Николай набрал 11 очков и повредил кисть.

«Первый раз в жизни получил серьезную травму», – делился Голдобин.

Николай явно не подходил под рельсовую модель хоккея, которую развивал в ЦСКА Игорь Никитин. В слишком строгой системе творческому хоккеисту негде было развернуться. Никитин тоже не испытывал восторга от сотрудничества с талантом. «Что, гол забил – теперь два месяца в суперхоккей будет играть? – говорил Никитин на одной из пресс-конференций. – У нас в команде в любой тройке все парни умеют забивать. Никто не испытывает иллюзий: если забил – все хорошо, а если не забил – все плохо. Хоккей состоит не только из голов и передач, но еще и из большого объема работы, которую нужно сделать, чтобы забить».

За полторы недели до дедлайна Голдобин и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Николай оставался безработным менее суток и 15 декабря подписался с «Металлургом».

Голдобин провел в Магнитогорске 2,5 года. Первый полноценный сезон получился для него чрезвычайно успешным: форвард не только шел по гроссмейстерскому графику набора очков (39 в 42 матчах), но и регулярно попадал в хайлайты.

В следующем сезоне Николай сыграл больше, а набрал на три очка меньше – клуб требовал от него более содержательной и стабильной игры. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев отправил Голдобина в запас уже по ходу стартового матча – за Кубок Открытия против ЦСКА (2:6). В середине сентября его исключили из заявки – на полторы недели. «В последних матчах он играл как обычный хоккеист. Считаю, он должен быть лидером», – объяснил Воробьев.

В октябре агент игрока Сергей Исаков заявил, что запросил у клуба обмен, но первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков опроверг эти слова. После публичного выступления агента Голдобин вернулся в состав и больше из него не выпадал. Вскоре нападающий выдал блистательную серию – 8 очков в 6 матчах.

Однако ни этот, ни следующие мощные отрезки Голдобин не продлил: как и в прежние годы, он чередовал отличные игры с провальными. Например, 28 октября форвард оформил дубль в ворота «Трактора» (4:3), а 1 ноября схватил «-4» в матче с московским «Динамо» (1:4).

Нестабильность помешала Голдобину в плей-офф. Николай стал героем седьмого матча в серии с «Автомобилистом» – забросил решающую шайбу в овертайме. Но нужно было персонально болеть за форварда, чтобы вспомнить о нем по ходу остальных игр.

В прошлогоднем «Металлурге» не только Голдобин страдал от склонности к игровым перепадам. Лайпсик, Майе, Чибисов, Карпов – все магнитогорские лидеры выглядели выхолощенными и выступили значительно хуже, чем в серебряный сезон.

«Магнитка» отказалась от легионеров, а вот с Голдобиным вела переговоры – в начале мая сделала нападающему квалификационное предложение. Через день агент объявил, что Николай поедет в НХЛ, но уже в июне все изменилось: магнитогорцы обменяли его в «Спартак» на Данилу Квартальнова.

«Они Михайлиса на 80 млн рублей подписали, куда это годится? – Исаков в красках объяснил, почему его клиент не остался на Урале. – Не хотим считать чужие деньги, но мы не стали подписывать контракт. Есть определенные этические нормы, пусть тогда Михайлис делает результат в команде».

Сам Голдобин высказался гораздо мягче: «На уход из «Металлурга» повлиял не финансовый вопрос. Андрей Разин убеждал остаться? Да, разговор был. Но не буду рассказывать его содержание — это наш мини-секрет. У меня, конечно, была мысль остаться. Было много мыслей и по поводу продолжения карьеры. Но я никак не мог повлиять на это, поэтому агент все сделал за меня».

Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин действительно хотел сохранить Голдобина в Магнитогорске. «Неоднократно делал попытки уговорить его остаться, – рассказал Разин летом. – Говорил о его роли в команде. После одного из разговоров я так думал, что он уже на следующее утро подпишет контракт».

Голдобин набил статистику бросками – в том числе с очень неудобной позиции

Разин назвал Голдобина «хоккеистом-наконечником»: по мнению тренера, нападающий «может реализовать и не стопроцентный момент». В «Спартаке» Николай уже неоднократно подтвердил, что владеет этой суперспособностью.

Как и у большинства других элитных снайперов КХЛ (например, Рида Буше и Михаила Григоренко), главное оружие Голдобина – бросок. Чаще всего Николай забивает одним касанием. Его отличие от других снайперов – возможность пренебречь позицией: Николай готов точно направить шайбу, находясь даже за кругом вбрасывания – с острого угла.

Даже в менее очевидных ситуациях от Голдобина стоит ждать опасности – порой ему достаточно просто вывернуть кисти, чтобы изменить счет.

При этом было бы заблуждением считать Голдобина исключительно финишером. Нападающий играет в том числе на партнеров; среди его 19 результативных передач есть и такие:

Несмотря на абсолютное лидерство в бомбардирской гонке, Голдобин не идеальный игрок. Только две его шайбы – победные, а больше трети голов он забил в большинстве; в то же время на самом Николае соперники не сфолили еще ни разу. Другой тревожный симптом – в матчах с топ-командами Голдобин менее эффективен, чем с середняками и аутсайдерами.

Главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова не беспокоит эта тенденция. «Начнем с того, что мы играем не в теннис, – сказал специалист после победы над «Трактором», которому удалось сдержать Голдобина. – Хоккей – командная игра. Если вас не устраивает игра Голдобина, то это ваши проблемы. Меня игра Николая полностью устраивает».

Сам форвард тоже комплиментарно высказывается о тренере: «Он дает много свободы. Когда у тебя полная свобода действий, думаю, любому хоккеисту понравится, если ты художник на льду».

Голдобин – поклонник футбола: играет сам, болеет за Роналду

На площадке Голдобин выделяется не только впечатляющими умениями, но и оригинальным поведением. В этом сезоне он после обоих хет-триков надевал кепки поверх шлема; в прошлом – отпраздновал несколько голов в стиле Криштиану Роналду.

Выбор торжествующего жеста не случайность. Николай признавался, что любит футбол и после трансфера в «Спартак» стал чаще ходить на матчи футбольных одноклубников: «Летом играю в «Лужниках» – друзья снимают поле, приглашают меня. Я не такой мастер, как Квинси Промес, но что-то получается. Это хорошее поддержание формы, функционалки, есть удовольствие побегать на траве. <…> Если говорить о всех футболистах, то мой любимый игрок – Криштиану Роналду».

Неудачи Голдобин тоже воспринимает с юмором. В этом сезоне он «наказал» клюшку с помощью полотенца.

Пожалуй, самый творческий номер в карьере Голдобин показал в Матче звезд-2022 – пробил буллит в очках Ильи Воробьева, а затем исполнил энергичный танец. Шалость удалась – шайба попала в ворота, а обычно невозмутимый Воробьев широко улыбнулся.

Фокус принес Голдобину победу в конкурсе буллитов и сертификат на миллион рублей от титульного спонсора чемпионата. Призовые деньги изначально предназначались на благотворительность, но победитель должен был сам выбрать адресата: Николай решил помочь детской следж-команде «Огни Магнитки» – для нее закупили игровые сани.

За пределами льда Голдобин производит впечатление открытого человека. Форвард активно ведет соцсети, снялся в нескольких выпусках у хоккейных ютуб-блогеров. После одного из матчей нынешнего сезона продемонстрировал журналистам приспособление, с помощью которого ускоряет восстановление.

В середине мая Голдобин женился – до свадьбы встречался с будущей супругой 2,5 года. Возможно, семейная гармония – еще один фактор его феноменального прогресса.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; телеграм-канал «Правый хват/Михаил Зислис»; Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press/

В тексте использованы цитаты из «Известий», «Чемпионата».