«Это сплошные амбиции»: Луис Энрике считает, что все давление в матче ЛЧ будет направлено на «Барсу»

Луис Энрике убежден, что «ПСЖ» не должен ощущать давление перед матчем Лиги чемпионов.

Напротив, из-за завоеванных в прошлом трофеев эмоциональную тяжесть больше должна чувствовать «Барса», уверяет тренер парижан.

Своим аргументом Энрике поделился с пресс-службой «ПСЖ»:

«Мы приближаемся к нашей цели. Минимальной задачей было дойти до финала Кубка Франции и выиграть чемпионат. А в Лиге чемпионов на нас давления нет. На самом деле, все как раз наоборот. «Барселона» пять раз выиграла Лигу чемпионов, а мы – ни разу.

Они просто не могут быть более воодушевленными, чем мы. Это невозможно. И для нас, конечно, нет никакого давления. Это сплошные амбиции».

Ранее испанец назвал грядущее противостояние с «Барсой» особенным из-за истории, которая связывает Энрике и «блауграну». Тренер «ПСЖ» рассказал, что перед игрой отправил сообщение Хави.

Первый матч «ПСЖ» и «Барсы» в 1/4 Лиги чемпионов состоится 10 апреля в Париже.