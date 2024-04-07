«Я отправил Хави сообщение»: Луис Энрике вновь высказался о важности матча с «Барсой» в ЛЧ

«Барселона» и «ПСЖ» встретятся в 1/4 Лиги чемпионов. В 2017 году в 1/8 турнира Луис Энрике вместе с «блауграной» обыграл парижан со счетом 6:5 по сумме двух встреч.

В 2024 году испанский тренер сделает все, чтобы в следующую стадию турнира прошел «ПСЖ».

После матча «ПСЖ» и «Клермона» в 28-м туре Лиги 1 (ничья 1:1) Энрике вновь объяснил журналистам, как для него важна грядущая игра с «Барсой» в ЛЧ:

«Матч с «Клермоном» был сложным. Сезон близится к завершению, мы играли с командой, которой необходимы очки, а значит, они будут отдавать на поле все. Но мы готовы к любому матчу. Особенно в Лиге чемпионов. Это то, что мотивирует игроков, болельщиков, это Лига чемпионов.

Мы приближаемся к лучшему отрезку сезона для меня. Мы готовы. Я надеюсь, что лучшее еще впереди. Конечно, встреча с «Барселоной» для меня особенная. Но у меня есть огромное желание завоевывать титулы с «ПСЖ». Я хочу выкладываться на максимум и отдавать всего себя этому клубу, который верит в меня. Надеюсь, что мы сможем обрадовать наших болельщиков.

Хави? Я отправил ему сообщение, но не скажу вам какое».

«ПСЖ» подходит к матчу с «Барселоной» в хорошей форме. Столичный клуб не проигрывает с ноября – 19 побед и 8 ничьих. В Лиги 1 команда расположилась на первом месте, обеспечив себе комфортный отрыв в 13 очков.

Как думаете, что Энрике написал Хави?