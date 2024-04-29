Мостовой о «Краснодаре»: «Главная проблема – увольнение Ивича, который вел его к первому чемпионству. Может, были причины внутренние, но никто ничего не понимает»

Александр Мостовой уверен, что «Краснодар» может пожалеть о смене тренера.

«Еще хорошо, что « » сегодня не проиграл «Крыльям». После удаления Волкова игра была в одни ворота, чудом не проиграли.

Главная проблема «Краснодара» случилась чуть больше месяца назад – увольнение , того человека, который вывел команду на первое-второе место. Если и будут они себя в чем-то винить, то только в этом.

Многие не поняли, как его можно было убрать. Может, были какие-то причины внутренние, но никто ничего не понимает. Это и влияет на результаты «Краснодара». Он сделал эту команду, вел ее к первому чемпионству в истории», – сказал бывший полузащитник сборной России.