Мостовой о «Краснодаре»: «Главная проблема – увольнение Ивича, который вел его к первому чемпионству. Может, были причины внутренние, но никто ничего не понимает»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой уверен, что «Краснодар» может пожалеть о смене тренера.

«Еще хорошо, что «Краснодар» сегодня не проиграл «Крыльям». После удаления Волкова игра была в одни ворота, чудом не проиграли.

Главная проблема «Краснодара» случилась чуть больше месяца назад – увольнение Ивича, того человека, который вывел команду на первое-второе место. Если и будут они себя в чем-то винить, то только в этом.

Многие не поняли, как его можно было убрать. Может, были какие-то причины внутренние, но никто ничего не понимает. Это и влияет на результаты «Краснодара». Он сделал эту команду, вел ее к первому чемпионству в истории», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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4 комментария
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Борьба за чемпионство заслуга не самого Краснодара, а не мотивированность Зенита. С таким Зенитом и Мусаев был бы в борьбе за чемпионство начни он сначала
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Тот редкий случай, когда Мостовой прав.
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Ответ Kirlian
Борьба за чемпионство заслуга не самого Краснодара, а не мотивированность Зенита. С таким Зенитом и Мусаев был бы в борьбе за чемпионство начни он сначала
Эх... По поводу Зенита и его мотивированности в этом сезоне я бы и хотел Вам возразить, но нечем ))
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