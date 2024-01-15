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🔥 Килиан Мбаппе планирует решить свое будущее после Олимпиады. Игрок хочет летом полностью сосредоточиться на сборной

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Килиан Мбаппе рассматривает предстоящие Олимпийские игры в Париже, как возможность для «прорыва в карьере».

Журналист Бен Якобс сообщает, ссылаясь на окружение Килиана, что Мбаппе не перейдет в клуб, который запретит ему участие в домашней Олимпиаде, которая начнется в конце июля.

Не исключен, что игрок поедет на турнир в статусе свободного агента, оставив выбор новой команды на конец лета. Мбаппе хочет полностью сосредоточиться на Евро и Олимпиаде, поскольку считает победу на этих турнирах главным приоритетом на данном этапе своей карьеры.

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