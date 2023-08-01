Известный бразильский агент Андре Кюри заявил, что Неймар «бесценен» для «Пари Сен-Жермен», поскольку его трансфер помог клубу подписать контракты с другими супер-звездами.

Бразилец перебрался в Париж в 2017 году и уже после этого такие топовые игроки, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария пошли по его стопам.

«То, что Неймар дал «ПСЖ» - бесценно. Он самый дешевый игрок в истории клуба, потому что то, что он дал «ПСЖ» в плане маркетинга - невероятно. Вы можете отправиться в любую точку мира, там наверняка найдется мальчик с футболкой «ПСЖ», хотя раньше мало кто вообще знал, что это за клуб. В конце концов, после Неймара в Париж переехали Месси, Мбаппе, Ди Мария и им подобные», - заявил специалист изданию AS.

«Если не считать Неймара и Мбаппе, то мы вряд ли найдем трансферы, стоимостью 100 миллионов и более, которые можно назвать успешными. В «Барселоне» ни одного: Дембеле, Гризманн, Коутиньо. В «Мадриде»: Азар, Бэйл более или менее. В «Атлетико» заплатили 126 миллионов евро за Жоао Феликса и 80 или 90 миллионов евро за Тома Лемара».

Андре Кюри участвовал в нескольких крупных сделках, включая переход Роналдиньо в «Барселону» в 2003 году и знаменитый трансфер Неймара в Каталонию в 2013 году. Недавно он способствовал переходу Витора Роке в «Барселону».