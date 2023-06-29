Килиан Мбаппе знает, как уйти из «ПСЖ», но не потерять в деньгах.

Действующий контракт француза истекает через год, а затем, как ожидается, игрок бесплатно покинет клуб. Но официально вести переговоры Килиан может уже через шесть месяцев.

Одна из главных причин нежелания француза покидать клуб этим летом заключается том, что он хочет получить бонус за лояльность. Сообщается, что бонус за за двухлетнюю лояльность составляет около €170 млн.

Испанское издание Diario пишет, мол окружение Мбаппе понимает, что Килиану больше не светит такой контракт, где бы он не оказался.

Чтобы компенсировать будущую разницу в зарплате, Килиан надеется заключить сделку, похожую на ту, что присутствует в контракте Месси с «Интер Майами». Аргентинец получает процент от продаж клубной атрибутики и часть денег от продажи телевизионных прав.