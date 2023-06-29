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💡 Мбаппе придумал, как компенсировать разницу в будущей зарплате. Килиан хочет взять пример с Месси

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Килиан Мбаппе знает, как уйти из «ПСЖ», но не потерять в деньгах.

Действующий контракт француза истекает через год, а затем, как ожидается, игрок бесплатно покинет клуб. Но официально вести переговоры Килиан может уже через шесть месяцев.

Kylian Mbappe: Lionel Messi 'didn't get the respect he deserved' at PSG | Goal.com India

Одна из главных причин нежелания француза покидать клуб этим летом заключается том, что он хочет получить бонус за лояльность. Сообщается, что бонус за за двухлетнюю лояльность составляет около €170 млн.

Испанское издание Diario пишет, мол окружение Мбаппе понимает, что Килиану больше не светит такой контракт, где бы он не оказался.

Чтобы компенсировать будущую разницу в зарплате, Килиан надеется заключить сделку, похожую на ту, что присутствует в контракте Месси с «Интер Майами». Аргентинец получает процент от продаж клубной атрибутики и часть денег от продажи телевизионных прав.

3 комментария

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Али Магомедов
Все деньги не заработаешь, о футболе нужно думать в первую очередь!
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Ape1sin
нелепо. статус в отношении Месси и Майами не сопостоавим с Мбаппе и Реал. Америка впервые увидит такого игрока, после Пеле. И огромная часть дохода как тв так и по мерчу будет заслугой личности Месси. Реал есть Реал, и звёзд там побывало неимоверно много, и побывает ещё. Коммерческий вклад Мбаппе будет достойный но не определяющий
+2
0
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Pavlik
Ответ Ape1sin
нелепо. статус в отношении Месси и Майами не сопостоавим с Мбаппе и Реал. Америка впервые увидит такого игрока, после Пеле. И огромная часть дохода как тв так и по мерчу будет заслугой личности Месси. Реал есть Реал, из звёзд там побывало неимоверно много, и побывает ещё. Коммерческий вклад Мбаппе будет достойный но не определяющий
По делу раскидал!
+1
0
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