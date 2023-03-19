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Болельщики «ПСЖ» освистали Месси перед игрой с «Ренном». Прием Мбаппе был совершенно другим

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
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В 28-м туре Лиги 1 на «Парк де Пренс» приехали гости из Ренна.

Еще до матча стало известно, что ультрас «ПСЖ» планируют устроить акцию против Месси. Болельщики недовольны игрой аргентинца. Также фанаты уверены, что нападающий использует клуб, как площадку для подготовки к выступлениям за сборную.

Некоторые эксперты предположили, что ультрас не станут устраивать акцию против Лионеля, но болельщики исполнили задуманное.

PSG fans plan anti-Lionel Messi protest against Rennes as Ultras release warning statement - UK Sports News

Во время объявления стартового состава парижан фанаты освистали фамилию аргентинца. Совершенно другой прием получил Килиан Мбаппе, которого диктор представила, как лучшего нападающего в истории «ПСЖ». Француза болельщики встретили оглушающими аплодисментами.

В соцсетях набирает популярность видео, которое отчетливо показывает такое разное отношение фанатов к футболистам команды Гальтье. Ролик мы опубликовать не можем во избежание нарушения авторских прав.

У Месси всегда были не самые простые отношения с поклонниками столичного клуба, хотя в последние недели диалог между игроком и болельщиками начал налаживаться. Сегодняшний свист в адрес аргентинца станет шагом назад. При этом сообщается, что Лионель ведет с клубом переговоры о продлении контракта.

Возможно, поведение фанатов повлияло и на игру «ПСЖ», ведь к 70-й минуте матча «Ренн» забил парижанам два безответных мяча.

11 комментариев

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Игорь Климов
Ответ f0rmoceft
Выиграл и выиграл, он же не за Францию играл
Вот потому французские болельщики и освистывают Лео Месси.
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Игорь Климов
Лео Месси в этом сезоне лучший игрок в составе ПСЖ.
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кто-то
Ответ f0rmoceft
Да брось, в лиге проблем бы не было
Не знаю-не знаю, отрыв от 2-ого места 9 очков, без Месси он явно был бы меньше либо его вообще бы не было + травма Неймана, думаю одному Мбаппе было бы очень сложно
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f0rmoceft
Ответ кто-то
Интересно, что их так не устроило? Без Месси в этом сезоне Парижу было бы очень нехорошо
Да брось, в лиге проблем бы не было
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f0rmoceft
Ответ Роман
Он ЧМ выиграл, а они его освистывают. Неблагодарные фаны ПСЖ. Или им все равно на этот Кубок?
Выиграл и выиграл, он же не за Францию играл
+1
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undead88
Ответ кто-то
Интересно, что их так не устроило? Без Месси в этом сезоне Парижу было бы очень нехорошо
ну даже без Месси псж бы победил в лиге фермеров и вышел в 1/8 лч
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Barbambia
Ну на два гола Ренна насвистели)))
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Li Beka
Всегда писал что фанаты во французской лиге - обезьяны (в основном )
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кто-то
Они думают, что под свистом игрок лучше играть будет? Как будто Месси в кайф играть ради фанатов, которые его не уважают
+4
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кто-то
Интересно, что их так не устроило? Без Месси в этом сезоне Парижу было бы очень нехорошо
+5
-2
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Роман
Он ЧМ выиграл, а они его освистывают. Неблагодарные фаны ПСЖ. Или им все равно на этот Кубок?
+8
-7
+1
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