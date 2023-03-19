11 комментариев

В 28-м туре Лиги 1 на «Парк де Пренс» приехали гости из Ренна.

Еще до матча стало известно, что ультрас «ПСЖ» планируют устроить акцию против Месси. Болельщики недовольны игрой аргентинца. Также фанаты уверены, что нападающий использует клуб, как площадку для подготовки к выступлениям за сборную.

Некоторые эксперты предположили, что ультрас не станут устраивать акцию против Лионеля, но болельщики исполнили задуманное.

Во время объявления стартового состава парижан фанаты освистали фамилию аргентинца. Совершенно другой прием получил Килиан Мбаппе, которого диктор представила, как лучшего нападающего в истории «ПСЖ». Француза болельщики встретили оглушающими аплодисментами.

В соцсетях набирает популярность видео, которое отчетливо показывает такое разное отношение фанатов к футболистам команды Гальтье. Ролик мы опубликовать не можем во избежание нарушения авторских прав.

У Месси всегда были не самые простые отношения с поклонниками столичного клуба, хотя в последние недели диалог между игроком и болельщиками начал налаживаться. Сегодняшний свист в адрес аргентинца станет шагом назад. При этом сообщается, что Лионель ведет с клубом переговоры о продлении контракта.

Возможно, поведение фанатов повлияло и на игру «ПСЖ», ведь к 70-й минуте матча «Ренн» забил парижанам два безответных мяча.