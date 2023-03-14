Летом закончится контракт Месси и «ПСЖ». Вокруг будущего аргентинца много спекуляций, где продолжится карьера Лео – главная загадка в жизни поклонников нападающего.

По данным ежедневной аргентинской спортивной газеты Olé, Месси хочет принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, чтобы подготовиться к Кубку Америки 2024 года. Несмотря на слухи о возможном возвращении Лионеля в «Барсу», по информации авторитетных источников, на данный момент игрок ведет переговоры только с парижанами.

Такой расклад жутко раздражает фанатов «ПСЖ». Им не нравится, что Месси рассматривает их любимый клуб, как площадку для подготовки к выступлениям за сборную.

Своим недовольством болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Боже, а ему не будет проще купить абонемент в фитнес-центр «Парк»? Будет дешевле, чем тренироваться на «Парк де Пренс», это ведь логично».

💭 «Отличный план! Готовится к Кубку Америки, топит «ПСЖ» и получает за это деньги».

💭 «Ужасно обидно, что руководство закрывает на это глаза. «ПСЖ» не станет топовой командой, пока руководство будет подписывать игроков, которым плевать на клуб».

💭 «До чемпионата мира Месси так берег себя, вспомните. После чемпионата мира он ходит по полю пешком. Он даже не пытался создать «Баварии» проблем. Ему просто плевать на клуб. Месси использует «ПСЖ» исключительно в своих личных целях».

💭 «Самое ужасное в этой новости то, что наше руководство вообще думает над продлением Месси».

💭 «Вы больны? Руководство хочет повторить этот ужасный сезон? Отправьте Месси в Манчестер, там знают, что делать с такими эгоистами».

💭 «Этот парень не уважает ни клуб, ни чемпионат. Он здесь не для подготовки к турнирам со сборной. Он здесь, чтобы защищать цвета клуба».

💭 «Итак, мы превратились в фитнес-центр, чтобы поддерживать игроков в форме для их сборных? Пусть он убирается подальше от моего клуба».

💭 «Месси – великий игрок, без вопросов. Но он так ужасно относится к моей команде, это разбивает мне сердце! Очень больно. «ПСЖ» должен быть важнее любого футболиста, даже самого звездного, только так мы станем непобедимыми».

💭 «Всегда считал Месси правильным игроком. Знаете, такие люди относятся ответственно ко всему, за что берутся. Как же я ошибался. Не ожидал, что Месси будет так потребительски относиться к моей любимой команде. «ПСЖ» пора с ним попрощаться, увы».

Фанатов легко понять. Кому понравится такое отношение игрока к клубу?