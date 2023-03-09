Всего за месяц «ПСЖ» вылетел сразу из двух турниров. 8 февраля «Марсель» выбил столичную команду из Кубка Франции, а 8 марта «Бавария» выдворила парижан из Лиги чемпионов. Теперь «ПСЖ» борется лишь за победу в первенстве Пятой республики.

Многие поклонники футбола называют Лигу 1 слабым чемпионатом, а победу в турнире не считают солидным достижением. Но Кристоф с такой риторикой не согласен.

Главный тренер «ПСЖ» призывает не обесценивать победу в чемпионате Франции:

«Я вижу, что происходит в других чемпионатах. Возьмем для примера «Баварию», которая справедливо выбила нас из турнира, с чем я их поздравляю. Но ведь они не каждый год побеждают в Лиге чемпионов, зато их каждый титул в Бундеслиге – для них большой праздник. Люди гордятся этим, делятся гордостью и счастьем с болельщиками и сотрудниками клуба. У нас должно быть то же самое. Нужно прекратить обесценивать титул чемпиона Франции. Несмотря на то, что мы являемся «ПСЖ», мы не должны относиться к победе в чемпионате, как к чему-то обыденному. Нелегко быть чемпионом Франции».

После 26-ти туров Лиги 1 команда Гальтье расположилась на первой строчке турнирной таблицы. Ближайший преследователь «ПСЖ», «Марсель», отстает от парижан на восемь очков.

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