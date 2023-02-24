А кто бы отказался?

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил интерес клуба к Лионелю Месси и Серджи Бускетсу:

«Я не собираюсь отрицать правду. Мы заинтересованы в Месси и Бускетсе. Мы хотим привлечь сюда лучших игроков мира, и они двое, те кто сильно выделяются. Они отличные игроки, которые изменили бы МЛС».

Напомним, что «Интер Майами» считается одним из трех вариантов продолжения карьеры Лионеля Месси, помимо «Барселоны» и «ПСЖ». Бускетс также планировал переехать в США, но он готов остаться в Каталонии, если в клуб вернется Месси.