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✔️ «Я не собираюсь отрицать правду». Наставник «Интер Майами» подтвердил слухи об интересе к Месси и Бускетсу

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А кто бы отказался?

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил интерес клуба к Лионелю Месси и Серджи Бускетсу:

«Я не собираюсь отрицать правду. Мы заинтересованы в Месси и Бускетсе. Мы хотим привлечь сюда лучших игроков мира, и они двое, те кто сильно выделяются. Они отличные игроки, которые изменили бы МЛС».

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Напомним, что «Интер Майами» считается одним из трех вариантов продолжения карьеры Лионеля Месси, помимо «Барселоны» и «ПСЖ». Бускетс также планировал переехать в США, но он готов остаться в Каталонии, если в клуб вернется Месси.

1 комментарий

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Flow market Victor Mercedes
Если даже поедет Месси то хотя бы туда куда планировал, Штаты, Майами, футбол, кайф. А не в пустыню
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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