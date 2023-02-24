✔️ «Я не собираюсь отрицать правду». Наставник «Интер Майами» подтвердил слухи об интересе к Месси и Бускетсу
А кто бы отказался?
Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил интерес клуба к Лионелю Месси и Серджи Бускетсу:
«Я не собираюсь отрицать правду. Мы заинтересованы в Месси и Бускетсе. Мы хотим привлечь сюда лучших игроков мира, и они двое, те кто сильно выделяются. Они отличные игроки, которые изменили бы МЛС».
Напомним, что «Интер Майами» считается одним из трех вариантов продолжения карьеры Лионеля Месси, помимо «Барселоны» и «ПСЖ». Бускетс также планировал переехать в США, но он готов остаться в Каталонии, если в клуб вернется Месси.
1 комментарий