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Месси точно не человек: Неймар получил травму, вывихнув голеностоп, но Лео точно так же выгнул стопу в том матче - чтобы забить с решающего штрафного!

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У одного травма, у другого – точнейший удар и решающий гол.

Матч с «Лиллем» стартовал для Неймара роскошно: за шесть минут он оформил ассист на Килиана Мбаппе и забил сам. А затем случилось очень неприятное: во время единоборства Неймар подвернул голеностоп правой ноги и покинул поле на носилках.

Без Нея «ПСЖ» пришлось непросто, но на 95-й добавленной минуте Месси положил сумасшедший штрафной и принес команде победу – 4:3.

Удивительно, но на стоп-кадрах видно, что во время удара Лео изогнул правую стопу еще больше, чем Неймар во время травмы.

3 комментария

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Wild91688
Хватит уже лизать по поводу и без,посмотри в момент сгибания стопы как у них ноги расположены
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Rafa Mekhraliev
Месси, мужик железный. За всю карьеру, травм, пальцами одной руки сосчитать. Неймару здоровья. Но ему давно было над чем подумать.. с его питанием и гулянками. И у него под носом всегда был тот, с кого надо брать пример. Но увы..
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Edgardinho
Только у Нея был весь вес на этой стопе, а у Месси нет. Кто играет, тот понимает, в отличие от автора.
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