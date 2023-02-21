Месси точно не человек: Неймар получил травму, вывихнув голеностоп, но Лео точно так же выгнул стопу в том матче - чтобы забить с решающего штрафного!

У одного травма, у другого – точнейший удар и решающий гол.

Матч с «Лиллем» стартовал для Неймара роскошно: за шесть минут он оформил ассист на Килиана Мбаппе и забил сам. А затем случилось очень неприятное: во время единоборства Неймар подвернул голеностоп правой ноги и покинул поле на носилках.

Без Нея «ПСЖ» пришлось непросто, но на 95-й добавленной минуте Месси положил сумасшедший штрафной и принес команде победу – 4:3.

Удивительно, но на стоп-кадрах видно, что во время удара Лео изогнул правую стопу еще больше, чем Неймар во время травмы.