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«Неймар и 10 бомжей». Болельщики «ПСЖ» винят стартовый состав в плохой игре команды в матче с «Монако»

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Болельщики «ПСЖ» в Twitter отметили, что Неймар - единственная суперзвезда в составе их команды в матче с «Монко», поскольку Лионель Месси и Килиан Мбаппе пропускают игру из-за травм.

У Мбаппе проблемы с подколенным сухожилием, а у Месси перегрузка мышц, и он отдыхает в качестве меры предосторожности перед матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Кто эти парни».

«У меня от этого состава слезы на глазах, кто-то еще называет «ПСЖ» суперкомандой».

«Неймар в этом стартовом составе «ПСЖ».

 

«Неймар и 10 бомжей».

«Охххх, это что еще такое».

На перерыв «ПСЖ» ушел, уступая (3:1).

1 комментарий

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Роман
Взяли пенальтиста в ПСЖ, за два года клуб развалил. Из гегемона Франции превратился в середняка
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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