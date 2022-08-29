«Дисаси опекал Неймара, а Бадиашиле – Месси». Верратти комментирует ничью «ПСЖ» с «Монако»

Марко Верратти готов прилагать усилия в центре поля, чтобы дополнять суперзвезд «ПСЖ» – Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.

Устойчивый к прессингу полузащитник с острым чутьем к голевым пасам, идеально вписался в схему Кристофа Гальтье 3-4-2-1. Верратти выходил в основе во всех четырех матчах Лиги 1 в этом сезоне либо с Витиньей, либо с Ренату Саншешем.

Комментируя ничью «ПСЖ» с «Монако», Верратти поделился мыслями о своей новой роли и выразил готовность помогать атакующей тройке у ворот соперника.

«Мне комфортно на любой позиции: я знаю, чего хочет тренер и стараюсь помогать команде - играть без мяча и блокировать соперников. Я отрабатываю в обороне, я уже делал это раньше. Да, тяжело, но мне нравится, и я продолжу делать это».

«Я знаю, что если в центре двое полузащитников, то мы можем взаимодействовать с нашим феноменальным трио: Месси, Неймаром и Мбаппе. Для меня честь играть с этими тремя гениями», - добавляет Верратти.

«Первый тайм вчерашнего матча был тяжелее, чем второй. Когда мы смогли задействовать Месси, то стало намного лучше. Первые 20-30 минут мы были удивлены агрессивностью «Монако», но потом смогли показать хорошую игру. У нас было много голевых моментов, и мы заслуживали победу, но футбол есть футбол».

«Монако» персонально опекал наших футболистов: Дисаси занимался Неймаром, а Бадиашиле – Месси. Было очень мало свободных зон, матч получился физическим, с большим количеством дуэлей один на один».

Следующая игра парижан состоится 31 августа, команда Кристофа Гальтье отправится в гости к «Тулузе».