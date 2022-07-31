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Лео Месси ставит перед собой две цели на сезон 2022\23

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Если судить по стандартам Лионеля Месси, то можно посчитать его дебютный сезон в «ПСЖ» неудачным, но похоже, что 35-летний футболист хочет, чтобы второй сезон в парижском клубе получился совершенно другим.

 

Французское издание L’Equipe сообщает, что Месси поставил перед собой две цели на сезон 2022\23: подарить «ПСЖ» победу в Лиге Чемпионов и выиграть Чемпионат мира в Катаре со сборной Аргентины.

Лео с нетерпением ждет старта сезона. Он в отличной физической форме и готов взяться за дело.

Тем не менее, в какой-то момент Месси нужно будет подумать и о своем будущем, учитывая, что его контракт с действующими чемпионами Франции истекает следующим летом. Сообщается, что в «ПСЖ» заинтересованы в продлении соглашения с нападающим еще на год.

Недавно «Барселона» открыто заявила о возможном возвращении Месси, каталонцы хотят, чтобы он завершил свою карьеру на «Камп Ноу». А «Интер Майями» был бы рад видеть Месси в МЛС, аргентинец сам в свое время говорил, что ему было бы интересно пожить в США.

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