Игроки «ПСЖ» попробовали себя в дзюдо. Мастер-класс провел трехкратный олимпийский чемпион

Игроки «ПСЖ» находятся в туре по Японии. Парижане удачно провели первый матч в стране восходящего солнца, обыграв местный клуб «Кавасаки» со счётом 2:1.
Одержав победу на футбольном поле, игроки «ПСЖ» решили попробовать в себя в традиционном для Японии спорте – дзюдо.
Парижане взяли урок боевого искусства у трехкратного олимпийского чемпиона по дзюдо и большого поклонника «ПСЖ» Тедди Ринера. Футболисты разделились на пары и провели дружеские спарринги.
Вот как это было:
It was a 𝙛𝙪𝙣 day 😄🔴🔵@PSG_inside @PSG_Judo— Teddy Riner (@teddyriner) 21 июля 2022 г.
🇯🇵 #PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/IX67Bx5nee
Конечно, дзюдоисты пощадили игроков, например, Мбаппе нежно уложили на татами.
🇯🇵🥋 Quelques images de l'initiation au judo des joueurs du PSG aux côtés des champions olympiques Teddy Riner, Tadahiro Nomura et Shohei Ono. On remarque que Kylian Mbappé a été mis au sol avec le plus grand des soins... pic.twitter.com/6lftOpttFb— RMC Sport (@RMCsport) 21 июля 2022 г.
Впереди трудный сезон, было бы обидно получить травму на такой тренировке.
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