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Игроки «ПСЖ» попробовали себя в дзюдо. Мастер-класс провел трехкратный олимпийский чемпион

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Игроки «ПСЖ» находятся в туре по Японии. Парижане удачно провели первый матч в стране восходящего солнца, обыграв местный клуб «Кавасаки» со счётом 2:1. 

Одержав победу на футбольном поле, игроки «ПСЖ» решили попробовать в себя в традиционном для Японии спорте – дзюдо.

Парижане взяли урок боевого искусства у трехкратного олимпийского чемпиона по дзюдо и большого поклонника «ПСЖ» Тедди Ринера. Футболисты разделились на пары и провели дружеские спарринги.

Вот как это было:

Конечно, дзюдоисты пощадили игроков, например, Мбаппе нежно уложили на татами. 

Впереди трудный сезон, было бы обидно получить травму на такой тренировке. 

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