Игроки «ПСЖ» попробовали себя в дзюдо. Мастер-класс провел трехкратный олимпийский чемпион

Игроки «ПСЖ» находятся в туре по Японии. Парижане удачно провели первый матч в стране восходящего солнца, обыграв местный клуб «Кавасаки» со счётом 2:1.

Одержав победу на футбольном поле, игроки «ПСЖ» решили попробовать в себя в традиционном для Японии спорте – дзюдо.

Парижане взяли урок боевого искусства у трехкратного олимпийского чемпиона по дзюдо и большого поклонника «ПСЖ» Тедди Ринера. Футболисты разделились на пары и провели дружеские спарринги.

Вот как это было:

It was a 𝙛𝙪𝙣 day 😄🔴🔵 @PSG_inside @PSG_Judo 🇯🇵 #PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/IX67Bx5nee

Конечно, дзюдоисты пощадили игроков, например, Мбаппе нежно уложили на татами.

🇯🇵🥋 Quelques images de l'initiation au judo des joueurs du PSG aux côtés des champions olympiques Teddy Riner, Tadahiro Nomura et Shohei Ono. On remarque que Kylian Mbappé a été mis au sol avec le plus grand des soins... pic.twitter.com/6lftOpttFb