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«Мы должны будем сократить состав». Гальте прокомментировал будущее Неймара в «ПСЖ»

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Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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Новый тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал будущее Неймара в парижском клубе, о котором в последнее время ходит множество слухов.

По информации издания Goal, «ПСЖ» готов расстаться с бразильцем, если получит выгодное предложение.

В ответ на эти слухи Галатье отметил в интервью L’Equipe, что с нетерпением ждет старта сезона.

 «Я скажу ясно, я адаптируюсь к той команде, которая у меня есть. Мы должны будем сократить состав, но я хочу, чтобы большая часть игроков осталась».

 «Какой будет роль Неймара? Я знаю, где ему комфортно играть, будь то на острие атаки или перед полузащитой. Неймар, как и Лео могут играть ключевую роль, действуя между линиями».

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