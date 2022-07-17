«Мы должны будем сократить состав». Гальте прокомментировал будущее Неймара в «ПСЖ»

Новый тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал будущее Неймара в парижском клубе, о котором в последнее время ходит множество слухов.

По информации издания Goal, «ПСЖ» готов расстаться с бразильцем, если получит выгодное предложение.

В ответ на эти слухи Галатье отметил в интервью L’Equipe, что с нетерпением ждет старта сезона.

«Я скажу ясно, я адаптируюсь к той команде, которая у меня есть. Мы должны будем сократить состав, но я хочу, чтобы большая часть игроков осталась».

«Какой будет роль Неймара? Я знаю, где ему комфортно играть, будь то на острие атаки или перед полузащитой. Неймар, как и Лео могут играть ключевую роль, действуя между линиями».