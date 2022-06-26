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«Поменять местами белое и красное — все были бы счастливы»: новые фото новой формы ПСЖ

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Footy Headlines опубликовал на своем сайте новые фотографии домашней формы ПСЖ сезона 22/23.

Логотип клуба теперь находится в центре футболки.

В середине - место для спонсора. Кажется, оно выделяется больше, чем эмблема клуба. 

В твиттере люди недовольны формой:

💬 27heimdall: Очень некрасиво... 

💬 _anonymman: Просто поменять местами белое и красное — все были бы счастливы, но нет, они, как обычно, думают о новых американских болельщиках, которые поддерживают клуб с момента подписания контракта с Месси, которым нужны изменения каждый год, иначе они ее не купят. 

💬 _Mousco: Делают все, чтобы я больше не поддерживал клуб ? Мне противен ПСЖ.

💬 Yehohanan19: Честно говоря, я не понимаю этого. Мы выпускаем 4 футболки за сезон,  чтобы заниматься маркетингом и продавать свой бренд. А где лояльность к клубу и фанам?

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