«Поменять местами белое и красное — все были бы счастливы»: новые фото новой формы ПСЖ

Footy Headlines опубликовал на своем сайте новые фотографии домашней формы ПСЖ сезона 22/23.
Логотип клуба теперь находится в центре футболки.
В середине - место для спонсора. Кажется, оно выделяется больше, чем эмблема клуба.
В твиттере люди недовольны формой:
💬 27heimdall: Очень некрасиво...
💬 _anonymman: Просто поменять местами белое и красное — все были бы счастливы, но нет, они, как обычно, думают о новых американских болельщиках, которые поддерживают клуб с момента подписания контракта с Месси, которым нужны изменения каждый год, иначе они ее не купят.
💬 _Mousco: Делают все, чтобы я больше не поддерживал клуб ? Мне противен ПСЖ.
💬 Yehohanan19: Честно говоря, я не понимаю этого. Мы выпускаем 4 футболки за сезон, чтобы заниматься маркетингом и продавать свой бренд. А где лояльность к клубу и фанам?
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