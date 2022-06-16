«Он не может играть ни за какой другой клуб». Жан-Пьер Папен назвал 2 причины проблем Месси в «ПСЖ»

Жан-Пьера Папена попросили прокомментировать первый сезон Лео Месси В Париже. Ответ легендарного француза может понравится только фанам "Барсы". «На мой взгляд, Месси не может играть ни за какой другой клуб, кроме «Барсы». Это игрок «Барселоны», великой «Барселоны». И переход в другой клуб, даже в один из сильнейших, вроде «ПСЖ», для него очень сложен», - сказал Папен.

«Мы помним невероятного Месси, но в этом году он не был невероятным. Лео 35 лет, и он уже не будет тем Месси, которым был пять лет назад. Мне кажется, что в этом возрасте менять клубы еще сложнее.

Играть рядом с Месси тоже непросто. Он действует сам по себе и не отступает, и это проблема. Но в любом случае нельзя освистывать игрока, выигравшего 7 «Золотых мячей », — заключил Папен.

Действительно ли возраст Лео Месси и его «эгоистичный» стиль игры являются самыми большими проблемами в «ПСЖ»? Возможно, ему просто не хватает энтузиазма, ведь в сборной Аргентине мы видим прежнего Месси.