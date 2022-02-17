«Он один из лучших полузащитников, с которыми я играл»: Неймар поставил Верратти в один ряд с Хави и Иньестой

Марко Верратти отыграл все 90 минут против «Мадрида» в первом матче 1\8 финала Лиги Чемпионов. 29-летний футболист взял на себя командование полузащитой, а его товарищ по команде Неймар после матча заявил, что Верратти — один из лучших полузащитников, с которыми он играл, наряду с Хави Эрнандеса и Андреса Иньесту.

«Я знал, что Верратти отличный игрок, но я не осознавал, что он настолько эффектен. Гений. Он один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави Эрнандесом и Иньестой», — сказал Неймар.

За 90 минут игры против испанского клуба Верратти коснулся мяча 123 раза, выполнив точно 94 передачи из 102 за матч. Кроме того, у 29-летнего игрока было шесть ключевых передач, три отбора мяча, один перехват и победа в восьми из 13 дуэлей.