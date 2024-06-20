Феде Вальверде: «Мадрид» с Мбаппе будет настоящим безумием»

Уругвайский полузащитник «Мадрида» Феде Вальверде ответил на вопросы болельщиков в подкасте The Residency перед стартом Кубка Америки.

Один из вопросов был неизбежен:

«Изменится ли «Мадрид» после перехода Килиана Мбаппе? Это будет настоящее безумие, теперь у нас лучшая команда в мире».

Вальверде также рассказал о своих отношениях с Джудом Беллингемом.

«Я до сих пор не совсем уверен, как нам удается общаться, но мы прекрасно понимаем друг друга. Иногда мы используем Браима, который говорит по-английски, в качестве переводчика».

Феде не мог не отметить и своих кумиров в «Мадриде», а также грядущую смену номера.

«Я выделю Модрича и Крооса. «15» номер был важен для меня, я выиграл множество трофеев с ним, «8» номер будет не менее важен, ведь его мне передал мой кумир – Тони Кроос, я очень горжусь этим».