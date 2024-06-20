Беллингем назвал игрока, который может стать лучше, чем он. Как и Джуд, парень выступает на Евро-2024

20-летний игрок «Мадрида» Джуд Беллингем будет вспоминать сезон-2023/24 как особенный. В свой дебютный год за новую команду он забил 19 голов и отдал 6 голевых передач, а его клуб стал чемпионом Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Кроме этого англичанин стал обладателем награды Golden Boy 2023 как лучший европейский игрок в возрасте до 21 года, получив рекордные 485 баллов из 500 возможных. Зарекомендовав себя как один из лучших молодых игроков мирового футбола, Беллингем считает, что в «Мадриде» есть другой футболист, который может перекрыть его наследие.

Основатель награды Golden Boy, которая вручается итальянским изданием Tuttosport, Массимо Франки рассказал о разговоре с Джудом Беллингемом. Он состоялся во время прошлогодней церемонии вручения.

«Тогда он сказал мне, что его брат Джоб, который играет за «Сандерленд», может стать одним из фаворитов на премию 2024 года», − сказал Франки немецкому изданию Frankfurter Rundschau.

«Он очень талантлив, но, конечно, это была всего лишь шутка, потому что Джоб пока не играет за клуб АПЛ и поэтому по правилам Golden Boy пока исключен из текущего рейтинга. Джуд также сказал мне, что в «Мадриде» есть фантастический молодой игрок, который, возможно, даже немного лучше его: Арда Гюлер из Турции, который забил выдающийся гол в ворота Албании. По словам Беллингема, на тренировках он демонстрирует невероятные вещи, а ведь ему всего 19».