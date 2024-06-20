«Мадрид» подтвердил свой первый летний трансфер

«Реал Мадрид» согласился продать 23-летнего вингера Марвина Пака «Лас-Пальмасу».

В официальном заявлении клуба говорится: «Марвин Пак присоединился к нашей академии в 2016 году в возрасте 16 лет. В 2020 году он стал чемпионом Молодежной лиги в составе нашей команды до 19 лет. С момента своего официального дебюта в сентябре 2020 года он провел 4 матча за основную команду «Реала». Последние два сезона он играл в аренде за «Лас-Пальмас».

«Реал Мадрид хотел бы выразить свою благодарность и привязанность Марвину и пожелать ему и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его карьеры».