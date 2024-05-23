Фотосессия игроков «Мадрида» перед финалом Лиги чемпионов📸

1 июня на «Уэмбли» состоится главный матч сезона – финал Лиги чемпионов «Реал Мадрид» и дортмундская «Боруссия» будут биться за желанный кубок не на жизнь, а на смерть.

Подготовка к финалу идет активными темпами, Карло Анчелотти использует оставшиеся матчи Ла Лиги для того, чтобы оценить форму игроков и выбрать идеальный состав в Лондоне.

Но помимо футбола есть еще маркетинг, поэтому игроки «Реала» покинули газон, чтобы принять участие в фотосессии перед финалом.

Смотрим результат: