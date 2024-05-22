Тони Кроос определился с планами на будущее

Вчера Тони Кроос объявил о том, что завершит карьеру по окончании текущего сезона и после участия в Евро в составе сборной Германии. Что он планирует делать дальше?

По информации Mundo Deportivo, Тони намерен остаться в столице Испании, он и его семья счастливы в Мадриде. И именно здесь он сосредоточится на своей настоящей страсти – молодежном футболе.

Кроос намерен вплотную заняться своей футбольной академией для юных игроков, которую он недавно открыл в Мадриде вместе с братом Феликсом, еще один филиал успешно работает в Германии. Тони хочет лично обучать будущих футболистов.