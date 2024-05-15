Карло Анчелотти замечен в Италии - тренер покинул расположение «Реала»

Карло Анчелотти вернулся в Италию, а именно в Болонью, чтобы приятно провести время со своими друзьями и семьей.

Игроки и тренерский штаб «Реала» получили несколько выходных, чтобы расслабиться после завоевания 36-го титула чемпиона Ла Лиги.

Следующий матч «Мадрида» против «Вильярреала» запланирован на воскресенье, 19 мая. А пока Анчелотти и его команда смогут расслабиться.

«Сливочные» завершат сезон в чемпионате Испании матчем против «Бетиса» на «Сантьяго Бернабеу» 25 мая, а после начнут подготовку к важнейшему поединку на «Уэмбли» 1 июня.