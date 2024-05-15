Вот это забота о собственных фанатах: «Реал» установит огромные экраны прямо на поле «Бернабеу» во время финала ЛЧ
Бонус для тех, кто не попадет на «Уэмбли».
На прошлой неделе «Реал» одолел «Баварию» (2:2, 2:1) в полуфинале и встретится в решающем матче с «Боруссией», выбившей «ПСЖ» (1:0, 1:0). Игра состоится 1 июня на «Уэмбли», матч обслужит арбитр из Словении Славко Винчич.
Для тех болельщиков, кто не сможет отправиться в Англию, мадридский клуб организует просмотр прямо на «Сантьяго Бернабеу».
На обновленном стадионе каждый матч - настоящее шоу, вот как арена «празднует» голы «Реала».
Команда Карло Анчелотти примет участие в финале во второй раз за три года. В 2022-м она победила «Ливерпуль» (1:0).