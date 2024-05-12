🎥 Беллингем заговорил на испанском! Джуд обратился к фанатам на чемпионском параде «Мадрида»

«Мадрид» в 36-й раз стал чемпионом Испании. «Королевский клуб» организовал празднование в самом сердце столицы. Большой вклад в завоевании титула внес Джуд Беллингем. Англичанин в дебютном сезоне за «сливочных» провел 39 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 10 ассистов.

Стоя на балконе здания мэрии Мадрида рядом со своими товарищами по команде, Джуд на испанском обратился к фанатам «Реала». Говорил англичанин на испанском:

«Большое спасибо за вашу любовь и поддержку в этом сезоне. [У нас есть] еще одна большая игра — на «Уэмбли» — и мы собираемся победить! Hala Madrid!»

Свою небольшую речь Беллингем закончил фирменным жестом.

Впереди у «Мадрида» важный матч, о котором говорил Джуд. На «Уэмбли» «сливочные» сыграют в финале Лиги чемпионов против дортмундском «Боруссии» – бывшей команды англичанина. Так что для Беллингема грядущий финал точно станет особенным.

Как оценим испанский Джуда?