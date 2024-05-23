«С детства за «Реал»!» Уникальные кадры из Ростока - Кроос даже будучи ребенком тренировался в форме Мадрида

Паренек пришел к своей цели.

В Бундеслиге Кроос дебютировал за «Баварию» - 26 сентября 2007 года в матче против «Энерги» выйдя на замену вместо Зе Роберто на 72-й минуте матча. Тогда Кроосу было 17 лет, но вопреки сложившемуся впечатлению Тони не является воспитанником Мюнхена.

Первые шаги в футболе он сделал в Ростоке - в академии местной «Ганзы». В 16 лет Кроос считался одним из самых перспективных молодых полузащитников Европы, ходили слухи об интересе «Арсенала» и даже самого «Реала», но опередил всех немецкий гегемон - «Бавария». Впрочем, уже через 8 лет Кроос реализовал свою мечту, перейдя в «Реал».

Судя по опубликованным фото, мечта была давняя - даже в академии «Ганзы» на тренировки Кроос выходил в форме с эмблемой «Реала».