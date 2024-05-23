Тони Крооса считают гением передач, но на протяжении всей своей карьеры он забивал красивейшие голы (ВИДЕО)
Все как на подбор.
34-летний полузащитник во вторник объявил, что не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после Евро-2024.
Немец начинал профессиональную карьеру в «Баварии». За мюнхенский клуб он выступал с 2007 по 2014 год, после чего присоединился к «Реалу». С «Баварией» он трижды становился чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок страны, два раза становился обладателем Суперкубка. В 130 матчах за клуб он забил 13 мячей.
В составе мадридцев Тони четыре раза выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка. За «Реал» голов не намного больше - 22 мяча в 305 матчах.
В составе сборной Германии Кроос стал чемпионом мира в 2014 году и взял бронзу мирового первенства в 2010-м. В бундестим у Тони 17 голов в 107 матчах.
Кроос забивал немного, но зато как - полузащитник редко бил на силу, но мяч после ударов летал по невероятным траекториям.
не забуду как ты вкладывал всю силу для моего любимого клуба Реал Мадрид!
это просто фантастика.
Ты прощаешься с футболом и красиво уходишь ❤️ Дай Бог чтобы в Финале Лиги чемпионов УЕФА чтобы вы победили.
Но в душе грустно все равно. уходить эпоха...