Все как на подбор.

34-летний полузащитник во вторник объявил, что не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после Евро-2024.

Немец начинал профессиональную карьеру в «Баварии». За мюнхенский клуб он выступал с 2007 по 2014 год, после чего присоединился к «Реалу». С «Баварией» он трижды становился чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок страны, два раза становился обладателем Суперкубка. В 130 матчах за клуб он забил 13 мячей.

В составе мадридцев Тони четыре раза выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка. За «Реал» голов не намного больше - 22 мяча в 305 матчах.

В составе сборной Германии Кроос стал чемпионом мира в 2014 году и взял бронзу мирового первенства в 2010-м. В бундестим у Тони 17 голов в 107 матчах.

Кроос забивал немного, но зато как - полузащитник редко бил на силу, но мяч после ударов летал по невероятным траекториям.