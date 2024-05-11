Анчелотти спросили про приезд Мбаппе. Пока тренер «Мадрида» продолжает играть в дипломата

Несмотря на то, что Килиан Мбаппе уже официально заявил, что уходит из «ПСЖ» и всем понятно, куда он собирается, Карло Анчелотти все еще отказывается принимать участие в спекуляциях вокруг фигуры француза.

«В данный момент я не думаю об этой теме, − сказал он в субботу. − Сейчас у нас есть более важные вещи, на которых стоит сосредоточиться».

На видео Мбаппе намекнул на переход в «Мадрид». Французский футболист заявил, что «покинет свою страну» ради следующего этапа своей карьеры.