🤔 Как теперь будет выглядеть «Реал»? Анчелотти придется пожертвовать одним игроком ради Мбаппе 🩸
Килиан Мбаппе наконец-то присоединился к «Реалу».
Один большой вопрос, который теперь у всех на уме, где же будет играть новый нападающий.
Вероятно, что игровая схема мадридского клуба окончательно перейдет на 4-3-3.
Крайне маловероятно, что Мбаппе займёт позицию на своём любимом левом фланге, где незыблема позиция Винисиуса, поэтому, скорее всего, Килиану светит роль Карима Бензема. Нападающий, предпочитающий действовать из глубины.
На правом же фланге будет играть Родриго, замыкая смертоносную бранило-французскую тройку.
Джуд Беллингем будет действовать под Килианом. Полузащитник стал лучшим бомбардиром «Реала» в этом сезоне, но теперь эта работа принадлежит Мбаппе.
Главная жертва трансфера Мбаппе - его соотечественник Эдуардо Камавинга, которому, судя по всему, светит скамейка запасных.
Ожидаемый состав выглядит следующим образом.
Что поправим?
Был Кроос. Но он уходит.
Модрич? Ему много лет (не сможет быть на поле во всех матчах по 90 минут) и он всегда играл выше, чем глубинный плеймейкер. Он восьмёрка-плеймейкер.
Тчуамени, Камавинга, Вальверде - не плеймейкеры. По крайней мере, не на уровне Реала.
Беллингем и не глубинный и не плеймейкер. Это раумдойтер, который может если надо и отдать, и обвести, и завершить. Но главный его скилл - создавать опцию для партнёра с мячом, а не самому быть с мячом и выбирать из доступных опций.
А Камавинга с Чуамени конкуренты теперь на оставшуюся позицию, думаю. Потому что 1) уверен в переходе на 4-3-3 (иначе как ты нынешнюю главную звезду Вини и Мбаппе разместишь); 2) места Джуда и Феди кажутся железобетонными в основе.
При этом речь идёт о самом вероятном составе на топ-матчи, с аутсайдерами возможны варианты, конечно, в т. ч. со схемой (Вини с Мбаппе не киборги, особенно после крупных турниров летом - надо будет отдыхать). Благо скамейка шикарная сейчас: Лука, Кама/Чуи, Арда, Эндрик, Браим, Хоселу, может Мигель придёт с кучей позиций возможных.
Вот как Джокер и крутая опция с замены , Родриго хорош , мало у кого в мире есть такие варианты со скамейки . Хоселу , Браим , Арда в меньшей степени , но все же
Билли Тчуа Феде
Менди Рюди Мили Дани
Стена
Эндрик Хоселу Браим
Лука Кама Арда
Фран/Гутьерес Алаба … Васкес
Лунин