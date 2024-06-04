🤔 Как теперь будет выглядеть «Реал»? Анчелотти придется пожертвовать одним игроком ради Мбаппе 🩸

Килиан Мбаппе наконец-то присоединился к «Реалу».

Один большой вопрос, который теперь у всех на уме, где же будет играть новый нападающий.

Вероятно, что игровая схема мадридского клуба окончательно перейдет на 4-3-3.

Крайне маловероятно, что Мбаппе займёт позицию на своём любимом левом фланге, где незыблема позиция Винисиуса, поэтому, скорее всего, Килиану светит роль Карима Бензема. Нападающий, предпочитающий действовать из глубины.

На правом же фланге будет играть Родриго, замыкая смертоносную бранило-французскую тройку.

Джуд Беллингем будет действовать под Килианом. Полузащитник стал лучшим бомбардиром «Реала» в этом сезоне, но теперь эта работа принадлежит Мбаппе.

Главная жертва трансфера Мбаппе - его соотечественник Эдуардо Камавинга, которому, судя по всему, светит скамейка запасных.

Ожидаемый состав выглядит следующим образом.

Что поправим?