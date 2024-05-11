Мбаппе уже играл за «Реал» – в 13 лет за юниоров. Вот отчет того матча и восхищенные комментарии тренера и скаута

В пятницу Килиан Мбаппе объявил, что покидает «ПСЖ» по окончании сезона. И примерно все понимают, где ждать его летом.

В юности Мбаппе восхищался Криштиану Роналду и мадридским «Реалом». Но знаете ли вы, что француз уже играл за клуб мечты?

Мбаппе сыграл за юниорскую команду «Реала» в декабре 2012 года, когда Зинедин Зидан пригласил 13-летнего Килиана на тренировочную базу клуба. Юный француз принял участие во внутрикомандном товарищеском матче академии, сыграв первый тайм на позиции вингера, а второй – на позиции полузащитника.

В отчете он назван «Килианом».

«Он физически превосходил всех, да и технически тоже выделялся. Это была одна из тех ситуаций, когда не было никаких сомнений в его футбольных качествах», – отметил спустя годы бывший скаут мадридцев Пако де Грасия.

«В пространстве он делал разницу. Он был худеньким, миниатюрным, даже для своих лет. Мы смотрели друг на друга, когда он ускорялся», – сказал тренер молодежной команды Рубен де ла Ред.

Все тренеры остались под впечатлением от подростка, но Килиан не перешел в клуб из-за «высоких требований» его семьи и их желания остаться во Франции.

11 с половиной лет спустя он возвращается.