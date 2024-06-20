«Реал» продаст Рафу Марина «Наполи» за 10 млн евро, Хименеса – «Милану» за 5 млн. У «Мадрида» будут опции обратного выкупа
«Милан» выкупил правого защитника «Реала» Алехандро Хименеса за 5 млн евро.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне 19-летний испанец выступал за юниорскую команду «россонери» U19 на правах аренды.
Также «Реал» близок к продаже центрального защитника Рафы Марина «Наполи» за 10 млн евро.
В обоих случаях у мадридского клуба будет опция обратного выкупа.
В минувшем сезоне Марин выступал на правах аренды за «Алавес».
А если у игрока получиться, то будет опция обратного выкупа.
Да и воспитанник это всегда воспитанник. Другое отношение к делу.
Но видимо в Реале уверенны в подписании Йоро..
Если нет, то хоть какие-то деньги уже рубанули на них.