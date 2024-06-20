«Реал» продаст Рафу Марина «Наполи» за 10 млн евро, Хименеса – «Милану» за 5 млн. У «Мадрида» будут опции обратного выкупа

«Милан» выкупил правого защитника «Реала» Алехандро Хименеса за 5 млн евро.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 19-летний испанец выступал за юниорскую команду «россонери» U19 на правах аренды.

Также « » близок к продаже центрального защитника « » за 10 млн евро.

В обоих случаях у мадридского клуба будет опция обратного выкупа.

В минувшем сезоне Марин выступал на правах аренды за «Алавес».