«Реал» продаст Рафу Марина «Наполи» за 10 млн евро, Хименеса – «Милану» за 5 млн. У «Мадрида» будут опции обратного выкупа

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Милан U-19 Алехандро Хименес Санчес Рафа Марин Футбол

«Милан» выкупил правого защитника «Реала» Алехандро Хименеса за 5 млн евро.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 19-летний испанец выступал за юниорскую команду «россонери» U19 на правах аренды.

Также «Реал» близок к продаже центрального защитника Рафы Марина «Наполи» за 10 млн евро.

В обоих случаях у мадридского клуба будет опция обратного выкупа.

В минувшем сезоне Марин выступал на правах аренды за «Алавес».

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18 комментариев
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Ответ dr. cage
С уходом Начо был смысл его сохранить.. Как минимум для заявки.. Да и воспитанник это всегда воспитанник. Другое отношение к делу. Но видимо в Реале уверенны в подписании Йоро..
Молодым нужна практика . через 2-3 года получат обратно крепкого футболиста .
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Ответ KataDiaz
всего 10 млн???? отличный же сезон выдал Рафа
Ну эта цена обусловлено тем, что все-таки есть опция обратного выкупа, поэтому в случае если Мартин сможет закрепиться и выйти на более высокий уровень, Мадрид сможет его за небольшие деньги вернуть обратно.
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Удачи Рафу, надеюсь сможет выиграть конкуренцию.
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Ответ KataDiaz
всего 10 млн???? отличный же сезон выдал Рафа
Первоначально, нет идеи на нём навариться. Главное дать практику и развитие.
А если у игрока получиться, то будет опция обратного выкупа.
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С уходом Начо был смысл его сохранить.. Как минимум для заявки..
Да и воспитанник это всегда воспитанник. Другое отношение к делу.

Но видимо в Реале уверенны в подписании Йоро..
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Ответ Magenta
Пример дежурного комментария на плюсы
Типичный хейтерок Мадрида😁
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всего 10 млн???? отличный же сезон выдал Рафа
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неплохо.
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Конте умеет воспитывать топ защитников
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Марина дёшево продают
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Если выйдут на новый уровень, как Карвахаль, Каземиро ранее, то их вернут по недорогой цене.
Если нет, то хоть какие-то деньги уже рубанули на них.
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Примеры Каземиро и Карвахаля должны быть примерами. Уходили, возвращались и становились легендами.
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Ответ dr. cage
С уходом Начо был смысл его сохранить.. Как минимум для заявки.. Да и воспитанник это всегда воспитанник. Другое отношение к делу. Но видимо в Реале уверенны в подписании Йоро..
Молодым нужна практика . через 2-3 года получат обратно крепкого футболиста .
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