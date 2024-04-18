«Это сила дружбы!» Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола тепло обнялись после серии пенальти

Карло очень по-отечески говорил с Пепом.

«Реал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пен., 3:3). Мадридцы в шестой раз выбили действующего победителя турнира в плей-офф и обновили собственный рекорд.

Ближайший преследователь по этому показателю только три раза выбивал действующего победителя Лиги чемпионов.

По окончании матча тренеры команд тепло пообщались - несмотря на поражение, Пеп нашел в себе силы улыбнуться и приобнять Дона Карло.