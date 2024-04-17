«Не знаю, кто фаворит». Беллингем уважает «Сити», но уверен в силе «Реала»

Джуд Беллингем считает, что у «Реала» есть всё необходимое, чтобы выбить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Я знаю, что все ценят «Ман Сити», потому что у них был требл, но мы уверены в себе.

Я не игроман и никогда не занимался ставками, поэтому не знаю фаворитов и подобного рода вещей. Но я знаю, что мы - «Реал Мадрид» и у нас очень хорошая команда. У нас блестящие игроки.

Это больше слухи. Мы уверены в себе и своих возможностях, которые есть у нашей команды», - заявил Беллингем.

Большинство экспертов склоняются к тому, что «Манчестер Сити» - фаворит противостояния. Игра состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.