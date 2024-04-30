«Я чувствую, так проявил бы к ним неуважение». Арда Гюлер об отношениях с Кроосом и Модричем

«Я не могу называть их просто Лука и Тони, ведь они старше меня. Я научилась этому в своей семье. Я чувствую, так проявил бы к ним неуважение», — сказала Арда Гюлер KAFA Sports. .

«Я называю Тони и Модрича братьями. Вот почему они тоже стали называть меня братом», - добавил 19-летний парень.

Приятно осознавать, что турецкий вундеркинд временами бывает таким скромным. Это определенно должно ему помочь, если он хочет добиться успеха в футболе.

Есть шанс, что Арда Гюлер возьмет на себя роль Луки Модрича, после того, как хорват покинет «Реал Мадрид». Предполагается, что турецкий футболист станет наследником 38-летнего Модрича.

Арда Гюлер забил два гола в трех последних матчах за «сливочных».