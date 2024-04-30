«Я чувствую, так проявил бы к ним неуважение». Арда Гюлер об отношениях с Кроосом и Модричем
«Я не могу называть их просто Лука и Тони, ведь они старше меня. Я научилась этому в своей семье. Я чувствую, так проявил бы к ним неуважение», — сказала Арда Гюлер KAFA Sports. .
«Я называю Тони и Модрича братьями. Вот почему они тоже стали называть меня братом», - добавил 19-летний парень.
Приятно осознавать, что турецкий вундеркинд временами бывает таким скромным. Это определенно должно ему помочь, если он хочет добиться успеха в футболе.
Есть шанс, что Арда Гюлер возьмет на себя роль Луки Модрича, после того, как хорват покинет «Реал Мадрид». Предполагается, что турецкий футболист станет наследником 38-летнего Модрича.
Арда Гюлер забил два гола в трех последних матчах за «сливочных».
Если в Мадрид всё-таки перейдёт Мбаппе, то команда с высокой вероятностью вновь перестроится на 4-3-3. И, серьёзно, никто ведь из нас не думает, что Мбаппе будет играть так же, как Левандовски или Хоселу, верно? Номинальная 4-3-3 превратится в т.н. "крыло", француз свалится на левый фланг к Винисиусу, где они будут кошмарить вдвоём, Джуд (который опустится ниже) фактически будет играть ту же роль, что сейчас, а правый фланг будет относительно свободен. Поэтому основной конкурент для Гюлера - не Родриго даже, а Вальверде. Турок, видимо, хорошо это понимает, поэтому учится постоянно отрабатывать в обороне.