Возвращение Крооса в Мюнхен и противостояние Тухель-Анчелотти: все, что нужно знать о сегодняшнем матче ЛЧ

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Мадридом» состоится уже сегодня вечером.

Давайте посмотрим на несколько интересных показателей перед игрой.

12 полуфинал для «Мадрида» за 14 последних сезонов

«Реал Мадрид» - лидер по количеству побед в Лиге чемпионов, а также лидер по количеству полуфиналов – «сливочные» участвовали в них 33 раза. «Реал» проиграл в двух из трех последних полуфиналах: в 2021 году «Челси» и в 2023 году «Сити».

«Мадрид» выиграл 9 последних плей-офф у немецких клубов

Начиная с сезона 2012/13 «Реал» не уступал в плей-офф немецким командам. Последней неудачей была игра с «Боруссией», а за год до этого «Бавария» была сильнее в серии послематчевых пенальти в полуфинале, когда ошиблись Кака, Серхио Рамос и Криштиану Роналду. Баланс «Мадрида» в двойных матчах с немцами в Лиге чемпионов -19 побед и 8 поражений. Так «Реал» 9 раз подряд проходил немцев в плей-офф – трижды проходил «Баварию».

Восьмой полуфинал между «Реалом» и «Баварией»

«Бавария» продолжает лидировать в противостоянии: четыре раза они выходили в финал после противостояния с «Мадридом» (1976, 1987, 2001 и 2012 годы), а «сливочные» побеждали трижды (2000, 2014 и 2018 годы). Но каждый раз, когда мадридская команда побеждала «Баварию» в полуфинале, то потом становилась чемпионом турнира.

Тухель обходит Анчелотти в личном противостоянии

Тухель и Анчелотти встретятся в 10 раз и преимущество пока на стороне немецкого тренера. Он выиграл в 4 матчах, 2 сыграл вничью и в 3 проиграл. Специалисты встречались, когда Тухель руководил «Боруссией», «Челси» и «ПСЖ», а Анчелотти «Баварией», «Эвертоном», «Наполи» и «Реалом».

Кейн и Сане – мощная сила в атаке «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» может похвастаться парой, которая великолепно дополняет друг друга. Харри Кейн и Лерой Сане на двоих забили девять голов. Пять голевых передач от Кейна своему товарищу по команде и четыре от Сане английскому футболисту.

Юбилейные матчи Начо, Родриго и Вальверде

Капитан «Реала» может одержать 250 победу в составе команды, если выйдет на поле.

Родриго и Феде Вальверде смогут сыграть 50-й матч в Лиге чемпионов. У бразильца на счету 20 голов в 49 встречах, 30 из которых он выиграл. А у уругвайца 3 гола в 49 встречах, и также 30 побед.

Встреча Крооса и Анчелотти с «Баварией»

Карло Анчелотти провел в мюнхенском клубе 2 сезона и выиграл 3 трофея: Бундеслигу и два Суперкубка Германии. Ранее он 6 раз встречался с «Баварией», возглавляя «Милан» и «Мадрид» и ни разу не проиграл.

Кроос трижды выиграл Бундеслигу, один раз Лигу чемпионов, Суперкубок Германии и Клубный чемпионат мира, трижды Кубок Германии. Из его бывших одноклубников в «Баварии» остались только Мануэль Нойер и Томас Мюллер.