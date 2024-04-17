Вот это жест от игроков «Реала» перед ответной игрой! Даже в подтрибунке обходили эмблему «Сити»

У мадридского «Реала» и «Ман Сити» накопилась большая история встреч за последние годы. Их матчи всегда жаркие, но уважение к сопернику в приоритете у обоих тренеров - это передается и футболистам.

«Реал» уже приехал в Манчестер, и перед тренировкой на «Этихаде» игроки аккуратно проходили по ковру в подтрибунке - не наступая на эмблему «Сити».