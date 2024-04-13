«Этот Джуд играл против «Сити». Перед игрой против «Мальорки» Беллингем встретился с двойником

Действительно похожи.

Перед матчем против «Мальорки» игроки «Мадрида» прогуливались по стадиону «Сон Моиш». Для хавбека «сливочных» Джуда Беллингема приготовили сюрприз.

Ла Лига пригласила на игру человека, который очень сильно похож на англичанина. Испанский двойник и Беллингем встретились и пожали друг другу руки.

Болельщики не смогли устоять перед возможностью пошутить над их необыкновенным сходством.

💭 «Может, это тот самый Джуд, который играл против «Сити»?» − спросил один из болельщиков, ссылаясь на недавний матч Беллингема, в котором он не блистал.

💭 «Я так и знал! Этот Джуд был сам на себя не похож во вторник».