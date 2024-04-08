Эндрик снова чемпион🏆Бразилец помог «Палмейрасу» взять очередной трофей

Эндрик Фелипе снова стал чемпионом - он помог «Палмейрасу» выиграть лигу Паулисты.

В двухматчевом финале «Палмейрас» обыграл «Сантос» с общим счетом 2:1. Команда Эндрика уступила в первой встрече 1:0, но отыгралась во второй.

Эндрик был одним из ключевых футболистов на поле, он заработал пенальти, который привел к первому голу «Палмейрас» в тот вечер. Впоследствии он получил приз лучшему игроку финала.

У будущей звезды «Реала» уже пять титулов с «Палмейрасом»:

Бразильская Серия А (2022) Бразильская Серия А (2023) Суперкубок Бразилии (2023) Лига Паулисты (2023) Лига Паулисты (2024)

Вот несколько фотографий, на которых Эндрик празднует свой последний титул с «Палмейрасом» перед отъездом в «Мадрид».