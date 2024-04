Хаби Алонсо покорил Переса, еще будучи игроком. Фабрицио Романо рассказал об отношении Флорентино к тренеру «Байера»

Сколько же менеджерских сердец разбил Хаби Алонсо, заявив, что остается в «Байере». Испанским специалистом интересовалось сразу несколько топ-клубов – «Бавария», «Ливерпуль» и «Мадрид».

Но Хаби решил вместе с «фармацевтами» продолжить наводить страх на своих соперников в Германии.

Фабрицио Романо в своем подкасте Here We Go рассказал об Флорентино Переса к тренеру «Байера»:

«У Хаби Алонсо есть большой поклонник в мадридском «Реале» – Флорентино Перес. Флорентино был очарован Хаби с первого дня, с тех пор, как испанец стал игроком «Мадрида», из-за его стиля, его идей о настоящем и будущем футбола.

Алонсо всегда был одним из любимых игроков Флорентино и его сотрудников в клубе, это чувство президент «Мадрида» испытывает и по сей день. Флорентино считает, что у Хаби есть все, чтобы стать главным тренером «Реала».

Некоторые источники считают , что Хаби возглавит «королевский клуб» в 2025 году. Алонсо должен стать преемником Анчелотти на посту главного тренера «Реала».

Но пока у испанца все хорошо в Германии. За 7 туров до завершения Бундеслиги «Байер» оторвался от «Баварии» на 13 очков, фактически забрав себе чемпионство.

3 апреля «фармацевты» со счетом 4:0 обыграли «Фортуну» из Дюссельдорфа и вышли в финал Кубка Германии, где сыграют с «Кайзерслаутерном» из второй Бундеслиги. В Лиге Европы у команды Алонсо тоже есть шансы на трофей: в 1/4 турнира «Байер» сыграет с «Вест Хэмом».

Разделяете ли вы отношение Переса к Алонсо?