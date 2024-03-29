Transfermarkt обновил рыночную стоимость Эндрика – она уже выше, чем у большинства игроков «Реала»

Когда «Реал» подписал Эндрика в декабре 2022 года, его рыночная стоимость составляла 20 миллионов евро.

Прошло чуть больше года с этой даты, и бразилец уже оценивается Transfermarkt в 55 миллионов евро – больше, чем большинство игроков команды «сливочных».

Только такие молодые звезды «Мадрида», как Джуд Беллингем (€180 млн), Винисиус (€150 млн), Феде Вальверде, Родриго (оба по €100 млн), Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга (по €90 млн) и Эдер Милитао (€70 млн) оцениваются выше.

Такой стремительный рост неудивителен, учитывая, насколько хорошо 17-летний нападающий выступает в последнее время – как за клуб, так и за сборную.

Несмотря на то, что Эндрик еще не пополнил ряды «Лос Бланкос», на днях он уже забил свой первый гол на «Сантьяго Бернабеу» в товарищеском матче против сборной Испании, почти догнав Винисиуса по результативности в составе национальной команды.

В июле он наконец окончательно переедет в столицу Испании и станет полноправным членом мадридской команды.

В четверг Эндрик вывел «Палмейрас» в финал Паулисты: забил единственный мяч в матче с «Новоризонтино». Спортс показывал матч в прямом эфире. Смотрите хайлайты Паулисты у нас.

Финал Паулисты с участием «Палмейраса» Эндрика смотрите на Спортсе, первый матч – в ночь на 1 апреля.