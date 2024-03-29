«Хочу выиграть Паулисту». Эндрик затащил «Палмейрас» в финал

Дальше «Сантос».

Эндрик успевает везде: на днях за Бразилию забил Англии на «Уэмбли» и Испании на «Бернабеу», а теперь стал героем полуфинала лиги Паулисты с «Новоризонтино» (1:0).

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Конечно, единственный гол забил именно Эндрик. Пока все идет по его плану

Эндрик только вернулся из сборной и сразу же отыграл 73 минуты. Первый тайм ушел на раскачку, а после перерыва 17-летний новичок «Реала» чуть не забил, пытаясь замкнуть подачу с углового.

В тот раз форвард не дотянулся до мяча, но буквально в следующей атаке все получилось как надо: Майке мягко забросил с правого фланга на лучшего бомбардира Паулисты Флако Лопеса, тот головой скинул мяч на 11-метровую отметку, где его принял и переправил в сетку Эндрик.

Этот гол так и остался победным. А ведь совсем недавно Эндрик в колонке для The Players’ Tribune признался, что до отъезда в «Реал» у него есть одна важная цель: «Я хочу провести остаток сезона в «Палмейрасе» так, чтобы мы выиграли Паулисту».

Пока все получается. Главные моменты полуфинала на видео ниже.

«Новоризонтино» тоже может быть доволен стартом сезона: команда из второго бразильского дивизиона добралась до полуфинала Паулисты, по ходу которого обыграла «Коринтианс» (3:1), «Сантос» (2:1), сыграла вничью с «Палмейрасом» (1:1) и «Сан-Паулу» (1:1).

Финал: »Палмейрас» против «Сантоса»

Впереди у «Палмейраса» два финальных матча (дома и в гостях), в которых чемпионы Бразилии последних двух сезонах сыграют с «Сантосом».

Матчи запланированы на 31 марта и 7 апреля – Спортс покажет обе игры в прямом эфире. Трансляции проходят при поддержке Winline, который дарит безусловный фрибет 3000 рублей всем новым игрокам.

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Фото: East News /Ettore Chiereguini/Associated Press