Анчелотти определился с заявкой на полуфинал ЛЧ. В составе есть три сюрприза

Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти определился с клубной заявкой на полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии». Команды сыграют друг против друга во вторник, а в списке нашлось место для трех сюрпризов.

Несмотря на то, что Тибо Куртуа и Давид Алаба не сыграют на «Альянц Арене», их включили в список первой команды.

Вратарь получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке перед матчем первого тура в августе, а его запланированное возвращение прервалось из-за травмы другого колена, полученной в прошлом месяце.

Анчелотти на пресс-конференции подтвердил, что Куртуа может сыграть против «Кадиса». Возвращение же Алабы ожидается не раньше октября: он травмировался в конце 2023 года и также повредил колено.

Дани Карвахаль отправится в Германию, несмотря на то, что пропустит матч из-за перебора желтых карточек.