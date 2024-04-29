Без Милитао и Карвахаля: смотрим на лучший состав «Мадрида» перед матчем с «Баварией»🧐

Уже завтра «Реал Мадрид» встретится с «Баварией» =в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Выбор правильного стартового состава имеет решающее значение для достижения положительного результата на «Альянц Арене». Вот почему копирование состава, который одержал победу над «Манчестер Сити» в начале этого месяца, кажется самым мудрым шагом.

Тем не менее, некоторые корректировки необходимы.

1) Из-за дисквалификации Дани Карвахаль пропустит игру, его заменит Лукас Васкес.

2) Хотя Эдер Милитао вернулся после травмы, выпускать его в стартовом составе по-прежнему рискованно. Между тем, отличная игра Начо на «Этихаде» обеспечила ему место в «основе» в матче против немцев.

3) Если Ферлан Менди будет в форме, он войдет в стартовый состав, а Эдуардо Камавинга появится со скамейку запасных, готовый придать энергию матчу, если понадобится.

Вот как может выглядеть стартовый состав «Реала» в предстоящем матче: