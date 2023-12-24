«Реал» готов на все, чтобы сохранить ветерана команды. Однако сам игрок не уверен в своем будущем

«Реал» очень хочет продлить контракт с Тони Кроосом, однако футболист пока не хочет принимать решение о своем будущем.

Кроос, которому через пару недель стукнет 34 года, до сих пор остается одним из самых впечатляющих полузащитников в мире. На старте сезона он нередко оставался на скамейке запасных, так как клуб хотел видеть на поле молодых игроков, но на фоне многочисленных травм Тони вновь вышел на первый план. Несмотря на небольшое количество игрового времени в первых турах, он является лучшим ассистентом «Мадрида» наравне с Родриго (6 результативных передач), а теперь он стал главным локомотивом полузащиты «сливочных».

Как сообщает Marca, клуб уже начал переговоры с Кроосом. Клуб умоляет игрока остаться на еще один сезон, но он не готов дать добро на продление. Тони, о чем уже не раз говорилось, хочет уйти на пике, как только почувствует свой спад, а не в качестве футболиста запаса. В тот момент, когда немец поймет, что не может выступать на своем прежнем уровне, он завершит карьеру. Поэтому на данный момент он не собирается давать гарантии «Реалу».

Полузащитник намерен дать ответ весной. При принятии решения игрок примет в расчет тот факт, что в начале этого сезона он был недоволен своим положением, и это именно то, чего он хочет избежать. Так что велика вероятность, что это последние месяцы, когда у нас есть возможность наслаждаться игрой Крооса.