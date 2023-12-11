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Кто лучший друг Беллингема в «Реале»? Помогает с испанским, показывает город и теперь рвет гетры как Джуд

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Браим Диас Браим Диас
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Джуд Беллингем фантастически начал в «Реале»: 15 голов в 18 матчах, среди которых немало победных. Однако есть и проблемы, главное испытание для Джуда в Испании – язык. Недавно англичанин пожаловался, как тяжело ему дается изучение испанского.

На помощь пришел Браим Диас. Как сообщает Relevo, между Браимом и Джудом завязалась дружба, причем испанец взял на себя роль переводчика и наставника англичанина.

Но Диас не только помогает Джуду с испанским, он также помогает ему осваиваться в городе. Дружба Беллингема и Браиима стала еще более очевидной, когда Диас скопировал стиль Беллингема, выйдя в рваных гетрах против «Гранады».

Они перенесли эту дружбу и на поле: в субботнем матче против «Бетиса» именно Браим ассистировал Джуду, который забил 12-й гол в Ла Лиге.

2 комментария
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Я играл в рваных гетрах за 25 лет до них... других не было
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Браим нравился ещё до аренды в Милан, а теперь с новой звездой они друзья. Ну что может быть лучше для болельщиков?
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