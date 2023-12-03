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«Пересмотри это дома». Кроос назвал бриллиантовый ассист «обычным пасом» – фанаты не согласны

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Тони Кроос сделал одну из лучших, если не лучшую, голевую передачу в Ла Лиге за последнее время. Немец сделал все, чтобы Браима Диас забил «Гранаде». Кроос увидел открывание и отдал пас в касание.

Но сам немец не был впечатлен передачей. Общаясь с прессой после матча, Тони сказал: «Ассист Браиму? Это был просто пас, ничего особенного».

Болельщики категорически не согласны:

🗣 Крис: «Бро, пересмотри это дома».

🗣 Emini_Kay: «Это слишком легко для него».

🗣MadridHard: «Он очень скромный, кажется, он не знает, что он Кроос».

🗣Abdul: «Впечатляющий пас для всех, кроме него».

🗣Набил: «Обычный рабочий день для него. Каменно холодный человек».

2 комментария
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Любимый игрок в Реале за последние 10 лет.
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Но он рядом не стоял с Хави и Иньестой, по мнению фанатиков мчк.
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