«Пересмотри это дома». Кроос назвал бриллиантовый ассист «обычным пасом» – фанаты не согласны
Тони Кроос сделал одну из лучших, если не лучшую, голевую передачу в Ла Лиге за последнее время. Немец сделал все, чтобы Браима Диас забил «Гранаде». Кроос увидел открывание и отдал пас в касание.
Но сам немец не был впечатлен передачей. Общаясь с прессой после матча, Тони сказал: «Ассист Браиму? Это был просто пас, ничего особенного».
Болельщики категорически не согласны:
🗣 Крис: «Бро, пересмотри это дома».
🗣 Emini_Kay: «Это слишком легко для него».
🗣MadridHard: «Он очень скромный, кажется, он не знает, что он Кроос».
🗣Abdul: «Впечатляющий пас для всех, кроме него».
🗣Набил: «Обычный рабочий день для него. Каменно холодный человек».